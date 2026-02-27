Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'dan UEFA'ya sürpriz çağrı: 'Türkiye'de oynamak istiyorum'

27.02.2026 22:27:00
Cumhuriyet Spor
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan eşleşmesiyle ilgili konuştu.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya ekibi Lech Poznan ile eşleşti. Arda Turan söz konusu eşleşmeyle ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Arda Turan, Lech Poznan ile ev sahibi olarak çıkacakları ikinci maçı Türkiye'de oynamak istediğini duyurdu. 39 yaşındaki çalıştırıcı, "UEFA Konferans Ligi'nde Lech Poznan'a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye'de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir" dedi.

LECH POZNAN - SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NE ZAMAN?

Shakhtar, Lech Poznan ile ilk maçını 12 Mar Perşembe akşamı, rövanşı ise 10 Mart Perşembe akşamı oynayacak.

