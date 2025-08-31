Arda Turan'ın öğrencisi rekor bedelle Premier Lig'e!

İngiltere Premier Lig'de transfer döneminin sessiz takımlarından Fulham, hücum hattını rekor bir anlaşmayla güçlendiriyor.

Yaz transfer döneminde sadece Montepellier'den kaleci Benjamin Lecomte'yle anlaşan Londra ekibi, Shakhtar Donetsk'in genç yıldızı Kevin için geri sayıma geçti.

BBCde yer alan habere göre iki kulüp transfer için yaklaşık 40 milyon Euro karşılığında anlaştı. Brezilyalı oyuncunun yarın (1 Eylül) bitecek transfer dönemi öncesinde İngiltere'ye giderek sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.

Shakhtar Donetsk'e Palmeiras'tan 2023/24 sezonunun ara transfer döneminde imza atan Kevin, öncesinde Desportivo formasını da giydi. Brezilyalı futbolcu Shakhtar'da 57 maça çıkarken 17 gol ve 10 asist kaydetti.

TAKIMIN EN ÖNEML İ İSİMLERİNDEN BİRİ

Arda Turan yönetimindeki Shaktar Donetsk, transferin resmiyet kazanmasıyla takımın en önemli futbolcularından birini bu yaz kaybetmiş olacak.

Piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösterilen Kevin, Mykola Matvienko'nın ardından takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.

TRANSFER REKORUNU KIRACAK

Kevin'ın Fulham'a imza atmasıyla İngiliz ekibi kulüp transfer rekorunu kıracak.

Daha önce Emile Smith-Rowe için 31.8 milyon Euro ödeyen Londra temsilcisi, Kevin'ın transferiyle rekorunu bir sezon sonra geride bırakacak.