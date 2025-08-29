Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Servette'e konuk oldu. 1-1 biten ilk müsabakanın rövanşında rakibini uzatmalarda 2-1 yenen Shakhtar, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
52. dakikada Lilian Njoh'un golüyle 1-0 öne geçen Servette, 70. dakikada Kevin'in penaltıdan attığın gole engel olamayınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara kaldı.
113. dakikada Kaua Elias Nogueira'nın golü Shakhtar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Ukrayna temsilcisi tur atlayan taraf oldu.
Kura çekimine ilk torbadan katılacak olan Shakthar Donetsk, Samsunspor'un muhtemel rakiplerinden birisi oldu.