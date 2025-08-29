Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı

Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı

29.08.2025 09:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı

İsviçre temsilcisi Servette’yi eleyen Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Servette'e konuk oldu. 1-1 biten ilk müsabakanın rövanşında rakibini uzatmalarda 2-1 yenen Shakhtar, Konferans Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

52. dakikada Lilian Njoh'un golüyle 1-0 öne geçen Servette, 70. dakikada Kevin'in penaltıdan attığın gole engel olamayınca 90 dakika 1-1 sona erdi ve maç uzatmalara kaldı.

113. dakikada Kaua Elias Nogueira'nın golü Shakhtar'a 2-1'lik galibiyeti getirdi ve Ukrayna temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Kura çekimine ilk torbadan katılacak olan Shakthar Donetsk, Samsunspor'un muhtemel rakiplerinden birisi oldu.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #Servette

İlgili Haberler

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Servette duvarını aşamadı!
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Servette duvarını aşamadı! Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Servette ile 1-1 berabere kaldı.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, deplasmanda iki golle güldü!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, deplasmanda iki golle güldü! Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'yi 2-0 mağlup etti.
Arda Turan kırmızı kart gördü, Shakhtar penaltılarda elendi!
Arda Turan kırmızı kart gördü, Shakhtar penaltılarda elendi! UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar, Panathinaikos'a elendi.