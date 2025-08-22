Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Servette duvarını aşamadı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Shakhtar Donetsk, Polonya'da İsviçre ekibi Servette'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında geriye düşen Shakhtar Donetsk, 73. dakikada Bondar'ın golüyle sahadan beraberlikle ayrıldı. Mücadelede Arda Turan'ın öğrencilerinin istatiksel baskınlığı ise dikkat çekti.

Karşılaşmada yüzde 71 topla oynama oranı yakalayan Shakhtar Donetsk, 23 kez şut çekti. 6 kez isabet bulan Ukrayna temsilcisinin 6 şutu da engellendi.

Servette ise yüzde 29 topla oynama ve 2/2 şut isabetiyle maçı tamamladı. Arda Turan'ın öğrencileri rakip ceza sahasında 34 kez topla buluşurken bu oran İsviçre ekibinde 6 da kaldı.

14 kez korner kullanan Shakhtar Donetsk'e Servette 4 kornerle cevap verdi. Gol beklentilerinde de Shakhtar Donetsk'in baskın üstünlüğü bulunuyor.

Arda Turan'ın ekibi 2.15 gol beklentisi yaratırken, Servette için bu rakam 0.44 olarak belirlendi. Maçın istatiksel görüntüsüne bakıldığında rakibine bariz üstünlük kuran Shakhtar Donetsk'in sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılması şaşkınlık yarattı.

Avrupa Ligi elemelerinde Beşiktaş'ı yarış dışı bıraktıktan sonra Panathinaikos'la karşılaşan Ukrayna ekibi, 2 maçtan da beraberlikle ayrılmış ve seri penaltılarda elenmişti. Panathinaikos eşleşmesinin 2. maçında kırmızı kart gören Arda Turan, Servette karşısında kulübedeki yerini alamadı.

Panathinaikos'a elendikten sonra Konferans Ligi play-off turuna katılmaya hak kazanan Shakhtar Donetsk, Servette karşısında 2. maçta turu geçecek skoru alamazsa Avrupa kupalarına veda edecek.