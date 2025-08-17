Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk, deplasmanda iki golle güldü!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
17.08.2025 17:46:00
Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'yi 2-0 mağlup etti.

Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu.

Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Shakhtar, 2-0 kazandı.

Shakhtar'a galibiyeti getiren gollieri, 45+1'de Yukhym Konoplia ile 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Veres Rivne, 0 puanda kaldı.

Ukrayna Premier Lig'in gelecek haftasında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek. Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.

