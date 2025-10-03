Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turan'ın Shakhtar'ı geri dönüp kazandı!

Arda Turan'ın Shakhtar'ı geri dönüp kazandı!

3.10.2025 09:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turan'ın Shakhtar'ı geri dönüp kazandı!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Aberdeen deplasmanında 3-2 kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 1. hafta maçında Aberdeen ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Pittodrie'de oynanan maçı konuk ekip Shakhtar, 3-2'lik skorla kazandı.

Aberdeen, 8. dakikada Jesper Karlsson'un penaltı golüyle öne geçti.

Arda Turan'ın öğrencileri, 39. dakikada Yehor Nazaryna, 54. dakikada Lucas Ferreira ve 60. dakikada Pedrinho Henrique ile geri dönüp öne geçti.

İskoç ekibi, 69. dakikada Nicky Devlin ile maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Shakhtar, Konferans Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı. Aberdeen ise puanla tanışamadı.

Shakhtar, bir sonraki maç haftasında Legia Varşova'yı konuk edecek. Aberdeen ise AEK deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #Aberdeen

İlgili Haberler

Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle!
Daria Savina'dan Arda Turan'ı şaşırtan hamle! Shakhtar Medya Başkanı Daria Savina ile teknik direktör Arda Turan'ın röportajı bir kez daha gündem oldu. Daria Savina bu kez sürpriz hamlesiyle başarılı teknik adamı güldürdü.
Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı!
Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı! Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübün 120. yaşını kutladı.
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rukh Vynnyky'i 4-0 mağlup etti.