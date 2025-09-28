Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu.
Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.
Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.
LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.
Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.
35 HAFTA SONRA LİDER
Ligde liderlik koltuğuna yerleşen Shakhtar, 35 haftanın ardından zirveye yükseldi.
Ukrayna ekibi son olarak geçen sezonun ilk haftasını ilk sırada tamamlayabilmişti.
LİGDE NAMAĞLUP
Arda Turan'ın öğrencileri 7. haftayı ilk sırada tamamlarken namağlup serisini de bozmadı.
Shakhtar ilk 6 haftada Epitsentr, Veres Rivne, Oleksandria ve Zorya Luhansk'ı mağlup ederken Karpaty Lviv ve Metalist 1925 ile berabere kalmıştı.