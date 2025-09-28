Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!

28.09.2025 20:17:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arda Turanlı Shakhtar Donetsk liderliği 4 golle aldı!

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rukh Vynnyky'i 4-0 mağlup etti.

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 7. haftasında Rukh Vynnyky'e konuk oldu.

Arena Lviv'de oynanan karşılaşmayı Donetsk ekibi 4-0 kazandı.

Shakhtar Donetsk'e galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31. ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque attı.

LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU

Bu sonuçla birlikte puanını 17'ye çıkaran Turuncu-siyahlılar, ligde liderlik koltuğuna oturdu. Ev sahibi ise 3 puanla son sırada kaldı.

Shakhtar Donetsk gelecek hafta LNZ Cherkasy'i evinde ağırlarken, Rukh Vynnyky ise Kolos'a konuk olacak.

35 HAFTA SONRA LİDER

Ligde liderlik koltuğuna yerleşen Shakhtar, 35 haftanın ardından zirveye yükseldi.

Ukrayna ekibi son olarak geçen sezonun ilk haftasını ilk sırada tamamlayabilmişti.

LİGDE NAMAĞLUP

Arda Turan'ın öğrencileri 7. haftayı ilk sırada tamamlarken namağlup serisini de bozmadı.

Shakhtar ilk 6 haftada Epitsentr, Veres Rivne, Oleksandria ve Zorya Luhansk'ı mağlup ederken Karpaty Lviv ve Metalist 1925 ile berabere kalmıştı.

İlgili Konular: #arda turan #Shakhtar Donetsk #Ukrayna Premier Ligi

İlgili Haberler

Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı
Arda Turan'ın Shakhtar'ı uzatmada turladı İsviçre temsilcisi Servette’yi eleyen Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmeye hak kazandı.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk lideri yakaladı!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk lideri yakaladı! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Zorya Luhansk'ı 1-0 mağlup etti.
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten üst üste 2. galibiyet!
Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'ten üst üste 2. galibiyet! Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında karşılaştığı Oleksandria'yı 2-0 mağlup etti.