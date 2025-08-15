Arda Turan kırmızı kart gördü, Shakhtar penaltılarda elendi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
15.08.2025 11:08:00
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Arda Turan'ın ekibi Shakhtar, Panathinaikos'a elendi.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında kozlarını paylaştı.

Miejski Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası, 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

PENALTILARDA KAZANAN PANATHINAIKOS

Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca penaltılara geçildi ve seri atışlar sonrası rakibine 4-3'lük üstünlük kuran Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

Shakhtar Donetsk ise yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Shakhtar'da Oleg Ocheretko, 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmanın 82. dakikasında itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Turan, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etti.

SAMSUNSPOR'UN RAKİBİ

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi play-off turunda boy göstermeye hak kazanan Samsunspor'un rakibi Panathinaikos oldu.

