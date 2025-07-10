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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ilk maçında çok farklı!

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ilk maçında çok farklı!

10.07.2025 23:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk ilk maçında çok farklı!

Arda Turan'ın yönetimindeki Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Tampereen'i 6-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda Arda Turan'ın yönettiği Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Finlandiya ekibi Tampereen'i konuk etti. 

Turu geçen takımın temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi olacağı eşleşmenin ilk maçında Shakhtar Donetsk, Tampereen'i 6-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Ukrayna temsilcisine galibiyet getiren golleri 26. ve 48. dakikalarında Alisson Santana, 43. dakikada Kaua Elias, 74. dakikada Kevin, 88. dakikada Pedrinho ve 90. dakikada Newerton kaydetti. 

Eşleşmenin rövanş maçı 17 Temmuz Perşembe günü Finlandiya ekibi Tampereen'in sahasında oynanacak. Turu geçen takım 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

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