Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in yarı finaldeki rakibi belli oldu!

17.04.2026 00:36:00
Crystal Palace, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanşında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 2-1 mağlup olmasına rağmen yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final eşleşmesinde Fiorentina, evinde Crystal Palace ile karşılaştı.

İlk maç 3-0 Crystal Palace'ın üstünlüğüyle tamamlanan eşleşmenin rövanşında Fiorentina 2-1 kazansa da bu sonuç tur için yeterli olmadı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson ve 53. dakikada Cher Ndour kaydetti.

ARDA TURAN'IN RAKİBİ OLDU

Crystal Palace'ın tek golü ise 7. dakikada Ismaila Sarr'dan geldi.

Crystal Palace, yarı finalde Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları 30 Nisan'da, rövanş karşılaşmaları ise 7 Mayıs'ta oynanacak.

