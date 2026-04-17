Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vitor Pereira'lı Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yarı finalde!

Vitor Pereira'lı Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yarı finalde!

17.04.2026 00:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Vitor Pereira'lı Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yarı finalde!

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Porto'yu 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen ekip oldu.

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Nottingham Forest, Porto'yu konuk etti.

İlk maçı 1-1 sona eren eşleşmenin rövanşında Nottingham Forest, sahadan 1-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

PORTO 10 KİŞİ KALDI

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golü 12. dakikada Morgan Gibbs-White kaydetti. Porto'da ise Jan Bednarek, 8. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Milli futbolcu Deniz Gül, karşılaşmanın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.

Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, son 16 turunda eski takımı Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale çıkmayı başarmıştı.

Nottingham Forest, yarı finalde bir diğer İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #porto #uefa avrupa ligi #vitor pereira #nottingham forest

