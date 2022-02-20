Çaykur Rizespor'da yeni dönem

20 Şubat 2022 Pazar, 18:33

Çaykur Rizespor, resmi siteden yaptığı açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün İstanbul’daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz'a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 18. sırasında bulunarak düşme hattında yer alıyor.