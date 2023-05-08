Arda Turan'dan Arda Güler ile kıyas sorusuna yanıt!

Yayınlanma: 08.05.2023 - 19:09

Güncelleme: 08.05.2023 - 19:19

Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev takımların formasını terleten Arda Turan, futbolculuk kariyerini Galatasaray'da sonlandırırak teknik direktörlüğe adım attı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler hakkında bir itirafta bulundu.

Goal'ün derlediği habere göre, Boğaziçi Üniversitesi'nin düzenlediği Spor Zirvesi'ne katılan Turan, 18 yaşındaki genç yıldızın kalitesine övgüde bulundu.

"ARDA GÜLER'İ OYNATIRDIM"

Arda Güler ile aynı yaştaki Arda Turan'ı kadrosunda bulundurması halinde hangisini oynatacağı yönündeki soruya,"Ben Arda Güler'i oynatırdım. Şimdi biraz gerçekçi cevap vermek lazım" dedi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızıyla ilerleyen dönemlerde çalışmak istediğini belirterek, "Eski Arda Turan'ı oynatma şansım yok ama Arda Güler'le belki ileride bir yerde çalışma fırsatım olur. O yüzden böyle söylüyorum" diye konuştu.

"BELKİ BİR GÜN BARCELONA TEKNİK DİREKTÖRÜ OLURUM"

Bir gün Barcelona teknik direktörü olmak istediğini söyleyen Arda Turan, "Atletico Madrid'in savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu bir arada sahaya yansıtmak istiyorum. Belki günün birinde Barcelona'nın teknik direktörü olabilirim" ifadelerini kullandı.