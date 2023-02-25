TFF 'Omuz omuza' kampanyasını duyurdu

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 16:27

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 16:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu önderliğinde yapılacak "Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla yapılacak.

DEPREMZEDELER İÇİN KULLANILACAK

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

Omuz omuza yardım kampanyasından elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin barınma ihtiyacı için kullanılacak.