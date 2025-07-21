Yeni sezon kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak hazırlık maçında, Admira'yı 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşmada en fazla konuşulan isimlerden biri genç yetenek Arda Ünyay oldu. Peki, Arda Ünyay kimdir? Galatasaray'ın genç yeteneği Arda Ünyay kaç yaşında, nereli?

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Arda Ünyay, 18 Ocak 2007'de Ankara'nın Çanyaka ilçesinde dünyaya geldi. Arda Ünyay’ın eğitim hayatına dair detaylar sınırlı olsa da futbola olan ilgisi çok erken yaşlarda başladı. 11 yaşındayken MKE Ankaragücü altyapısına adım attı.

ARDA ÜNYAY'IN HAYATI VE KARİYERİ

Futbola 2018 yılında Ankaragücü altyapısında başlayan Arda Ünyay, 2 Eylül 2022 tarihinde henüz 15 yaşındayken kulübüyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. İlk profesyonel maçına Pendikspor karşısında çıktı ve oyuna 59. dakikada girerek performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'deki ilk deneyimini ise 7 Haziran 2023’te Adana Demirspor karşısında yaşadı; bu kez sahaya 70. dakikada adım attı.

11 Şubat 2025’te Galatasaray tarafından 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer edildi. Şu anda Galatasaray U19 takımında forma giyiyor ve A Takım kadrosunda da yer buluyor.