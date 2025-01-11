Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!

Fenerbahçe Medicana, Arina Fedorovtseva'nın takıma geri döndüğünü açıkladı.

Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.01.2025 - 21:32

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da beklenen transfer gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, Arina Fedorovtseva'nın takıma geri döndüğünü duyurdu.

Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Arina Fedorovtseva" denildi.

Sarı-lacivertlilerin transferi duyurduğu videodaki Barbie konsepti dikkat çekti.

 


Etiketler: #Arina Fedorovtseva #Fenerbahçe Medicana #Sultanlar Ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler