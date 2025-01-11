Arina Fedorovtseva, Fenerbahçe'ye geri döndü!
Fenerbahçe Medicana, Arina Fedorovtseva'nın takıma geri döndüğünü açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Medicana'da beklenen transfer gerçekleşti.
Sarı-lacivertliler, Arina Fedorovtseva'nın takıma geri döndüğünü duyurdu.
Fenerbahçe Medicana'dan yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin Arina Fedorovtseva" denildi.
Sarı-lacivertlilerin transferi duyurduğu videodaki Barbie konsepti dikkat çekti.
EVİNE HOŞ GELDİN ARINA FEDOROVTSEVA! ???? pic.twitter.com/aYQARViuR7— Fenerbahçe Medicana (@FBvoleybol) January 11, 2025
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