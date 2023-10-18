Aris Midea - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom, Eurocup B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Yunan Aris Midea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:36
Aris Midea - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Türk Telekom, Eurocup B Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak.

ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.


Aris Midea Türk Telekom EuroCup canlı Canlı yayın

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