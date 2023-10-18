Aris Midea - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 18.10.2023 - 11:36

Türk Telekom, Eurocup B Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak.

ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?

Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti.

Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.