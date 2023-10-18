Aris Midea - Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türk Telekom, Eurocup B Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Yunan Aris Midea ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Türk Telekom, Eurocup B Grubu'ndaki 3. maçında Yunanistan ekibi Aris Midea'ya konuk olacak.
ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI SAAT KAÇTA?
Selanik kentindeki Alexandreio Melathron Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
ARİS MİDEA - TÜRK TELEKOM MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadelenin ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Grupta Türk Telekom'un birer galibiyeti ve mağlubiyeti bulunuyor. Aris Midea ise 2 maçını da kaybetti.
Geçen sezon kupada iyi bir performans gösteren Türk Telekom, tarihinde ilk kez final oynamıştı.
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