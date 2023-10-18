Kritik derbi öncesi... Beşiktaş'ta Gedson Fernandes gelişmesi!

Yayınlanma: 18.10.2023 - 09:45

Güncelleme: 18.10.2023 - 09:45

Beşiktaş’a Galatasaray derbisi öncesinde Gedson Fernandes’ten iyi haber geldi.

Önce omzundan sonra ayak bileğinden sakatlanan Portekizli futbolcu tedavisinin ardından iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Fernandes’in maç eksiği bulunmasına rağmen derbide sahada olacağı öğrenildi.

Kaleci Mert Günok, Salih Uçan ve Eric Bailly’nin oynama ihtimalinin ise düşük olduğu belirtildi. Arthur Masuaku derbiye yetiştirilmeye çalışılacak.

IGOR TUDOR İDDİALARINA YALANLAMA

Olağanüstü seçim kararı alan Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetimin, adı Beşiktaş’la anılan Igor Tudor’u takımın başına getirmeyi düşünmediği kaydedildi.

Henüz yeniden başkan adaylığı konusunda kararını açıklamayan Çebi, seçime kadar takımın başında teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın kalacağını belirtti.