Arjantin 3 puana Lionel Messi olmadan ulaştı!

Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı Bolivya'yı 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:29
Arjantin 3 puana Lionel Messi olmadan ulaştı!
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2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Arjantin, deplasmanda Bolivya'ya konuk oldu.

Hernando Siles Stadı'nda oynanan maçı Arjantin 3-0 kazanarak üst üste 12. maçını kazanmayı başardı.

LIONEL MESSI DİNLENDİRİLDİ

Maçın 31. dakikasında Enzo Fernandez'le öne geçen Arjantin 42'de Tagliafico ve 83'te Nico Gonzalez'in golleriyle galibiyete ulaşmayı bildi.

Mücadelede Lionel Messi ise dinlendirildiği gerekçesiyle forma giymedi.

Bu sonuçla Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Eleme Grubu'nda 2'te 2 yaptı. Bolivya ise henüz puanla tanışamadı.


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