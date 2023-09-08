Messi frikik golüyle Arjantin'e 3 puanı getirdi
2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri ilk maçında Arjantin, Ekvador'u Messi'nin frikik golüyle 1-0 mağlup etti.
2026 Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında son Dünya Şampiyonu Arjantin, sahasında Ekvador'u konuk etti.
Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Arjantin tek golle kazanarak gruplara galibiyetle başladı.
Karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren tek golü 78. dakikada Lionel Messi'nin frikik vuruşundan geldi.
Arjantin grubundaki ikinci maçını 12 Eylül'de Bolivya'yla deplasmanda yapacak.
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