Van Gaal'den Dünya Kupası iddiası: 'Messi'nin kazanması için önceden planlanmıştı'
Eski Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, Dünya Kupası'nın Lionel Messi'nin kazanması için planlandığını söyledi.
Louis van Gaal, Arjantin'in Dünya Kupası zaferinin planlı olduğunu iddia etti.
Gaal yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası ile ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Arjantin'in nasıl gol attığına, bizim nasıl attığımıza... Ayrıca hakemlerin Arjantinli oyunculara karşı davranışlarına bakarak anlayabilirsiniz. Bunların hepsinin planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Lionel Messi ile ilgili van Gaal, "Neyi kastettiğimi biliyorsunuz. Messi'nin dünya şampiyonu olması gerekiyordu. Evet ben böyle düşünüyorum" açıklamasını yaptı.
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin, çeyrek finalde Hollanda'yı, finalde ise Fransa'yı penaltılarla eleyerek zafere ulaşmıştı.
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