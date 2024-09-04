Arjantin basını duyurdu: Boca Juniors'tan Fenerbahçe'ye Cristian Medina yanıtı!

Boca Juniors'un, Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki Arjantinli oyuncu Cristian Medina için yaptığı transfer teklifini reddettiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 17:07
Arjantin basını duyurdu: Boca Juniors'tan Fenerbahçe'ye Cristian Medina yanıtı!
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Fenerbahçe'nin uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Cristian Medina transferinde beklediği haber gelmedi.

ESPN Arjantin'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Boca Juniors'a yaptığı 15 milyon dolar artı sonraki satıştan yüzde 20 pay içeren teklif, Arjantin ekibi tarafından reddedildi.

REDDETMELERİNİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Boca Juniors'un Medina'nın sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık bedeli talep ettiği ifade edilirken, maddi olarak zor durumda olmamaları ve Medina'yı kritik bir oyuncu olarak görmeleri sebebiyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmedikleri kaydedildi.

MEDINA İÇİN ALTERNATİF FORMÜL

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu transfer için halen bir şansı olduğu ve UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yazılma şansı kalmayan Medina için Boca Juniors'un istediği gibi oyuncuyu ocak ayına kadar Boca'da kiralık olarak bırakacak bir formülün Fenerbahçe tarafından kabul edilebileceği belirtildi.


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