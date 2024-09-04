Fenerbahçe'de Rade Krunic sevinci: Boğaziçi Köprüsü'ne 'Güle Güle Krunic' yansıtıldı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kızılyıldız'a transfer olan Rade Krunic için Boğaziçi Köprüsü'ne "Güle Güle Krunic" yazısını yansıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:35
Fenerbahçe'de Rade Krunic sevinci: Boğaziçi Köprüsü'ne 'Güle Güle Krunic' yansıtıldı!
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Fenerbahçe'de Rade Krunic'in takımdan ayrılması, taraftarların büyük bir bölümü tarafından olumlu karşılandı.

Öyle ki; Boşnak futbolcunun takımdan ayrılmasını büyük bir sevinçle karşılayan bir Fenerbahçe taraftarı, Boğaziçi Köprüsü'ne lazer gösterisi ile "Güle güle Krunic" yazdırdı.

22 MAÇTA 1 ASİST

Bu görüntüler sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarların büyük bir ilgisi ile karşılandı.

Fenerbahçe, Krunic'i geçen sezonun devre arasında Milan'dan kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 22 maça çıkan Boşnak orta saha oyuncusu 1 asist yaptı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, Sofyan Amrabat transferiyle birlikte Alanyaspor maçının ardından, "Krunic ve Zajc (Toulouse'ye kiralandı) benim fikirlerime uymadığı için orada eksiğimiz vardı. Şimdi oraya oyuncu alıyoruz. Amrabat için İsmail ya da Fred'in pozisyonu diyemeyiz, biz 3 orta saha oynuyoruz. İyi bir kadromuz olacak" diye konuşmuştu.


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