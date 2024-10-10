Arjantin basını duyurdu: Mauro Icardi'ye sürpriz talip!
Arjantin kulüplerinden River Plate'in, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgilendiği iddia edildi.
Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray milli araya moralli gitti. 81. dakikada oyundan alınan Mauro Icardi bu sezon gösterdiği performansla eleştirilen isimlerin başında geliyor.
Arjantinli golcü, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'da çıktığı 83 maçta 58 gol 22 asist yaptığı görseli paylaştı.
ARJANTİN'DEN TALİP ÇIKTI
Milli aradan ötürü ülkesine giden Mauro Icardi için Arjantin basını dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı. Haberde, River Plate'in Mauro Icardi'nin peşinde olduğu belirtildi.
River Plate yönetimi yıldız oyuncu için resmi bir adım atmadığı belirtilirken, "Icardi'nin adı Arjantin'de giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadelerini kullandı.
TRANSFERDEKİ EN BÜYÜK ENGEL
Icardi'nin transferinden en büyük engel ise bonservisi ve maaşının yüksek olması olarak gösteriliyor.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Mauro Icardi 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ 2026 YILINDA BİTECEK
Son iki sezondaki şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
31 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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