Fernando Muslera kulüp satın aldı: Galatasaraylı yıldız başkan oldu!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 38 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinin 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia'nın sahibi oldu.
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, kulüp başkanı oldu.
KULÜP SATIN ALDI
Muslera, ülkesi Uruguay’ın 3. lig takımlarından Sportivo Bella Italia’yı satın aldı.
Artık ailesi de Uruguay’da yaşayan Muslera, milli arada ülkesine gidip işlemleri tamamladı.
Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #Sportivo Bella Italia
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