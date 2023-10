Spor yazarları tarihi galibiyeti yorumladı... 'Bu kez Cantona değil Icardi attı manşeti'

Yayınlanma: 04.10.2023 - 09:47

Güncelleme: 04.10.2023 - 09:47

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Spor yazarları tarihi galibiyeti kaleme aldı.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Ebru Kılıçoğlu: "71’de G.Saray’ın ikinci golü Kerem’den geliyor. 78’de Icardi ile kaçan penaltıya, “Ne güzel öne geçecektik” diye hayıflanmaya fırsat bulamadan hatayı Icardi bizzat telafi ediyor. Rakibin hatasında, 81’de usta işi bir gol atıp G.Saray’ı öne geçiriyor. Grubun “zayıf halkası” olarak görülen Aslan, bu gece rakibi karşısında, seyircisinden teknik kadrosuna ama özellikle de futbolcularıyla yüzde 150’lik bir performans sergileyerek sonuna kadar hak ettiği üç puanı hanesine yazdırıyor." (Cumhuriyet)

"OLD TRAFFORD'DA GALA GECESİ"



Osman Şenher: Ne yalan söyleyeyim, Manchester United maçı öncesi çok tedirgindim. Galatasaray’da taşlar daha yerine oturmadı. Okan hoca istediği kadro ile sahaya çıkamıyor. Sakat futbolcular, hazır olmayan oyuncular elini kolunu bağlıyor. Ama buna rağmen Manchester United’ı Old Trafford’da yenmek kolay bir şey değil. Her babayiğit takım da bunu beceremez. Ne kadar problemleri olursa olsun Manchester United iyi bir takım. Dün gece de Galatasaray açısından maç gitti-geldi. Ama burada önemli olan şey Okan Buruk’un başta olmak üzere tüm futbolcuların kazanma hırsı, galibiyet ile dönme inancı maçın tamamında sarı-kırmızılıları hiç oyundan düşürmedi. (Milliyet)

Levent Tüzemen: Old Trafford'daki Düşler Tiyatrosu'nda G.Saraylı oyuncuların futbol galasını izledik. Okan Buruk ve öğrencileri, Manchester United önünde büyük bir zafere imza atarak Türkiye'yi sevince boğdu. Muslera'dan İcardi'ye kadar tüm oyuncular, korkmadan coşkuyla ve kazanmak için mücadele verdi. G.Saray iki kez geriye düştü, İcardi ile bir penaltı kaçırdı ama oynadığı cesur futbolun karşılığını galibiyetle aldı. Gecenin yıldızı Sacha Boey'di. Uzatmalar dahil 100 dakika hiç yorulmadı, sağ kanattan G.Saray'ın 'ciğerleri' olarak görev yaptı. (Sabah)

"BU KEZ CANTONA DEĞİL ICARDI ATTI MANŞETİ"

Uğur Meleke: Galatasaray bir Şampiyonlar Ligi takımı. Dünyanın kulüpler düzeyindeki en prestijli futbol turnuvasına 17’nci kez katılıyor. Dün de tam 117’nci maçını yaptı bu arenada. Zaten genlerinde Old Trafford’da iyi işler yapmak var, dün de atak denediği her anda zor durumlara düşürdü Manchester savunmasını. Ekim 1993’te Galatasaray yine Old Trafford’da 2-0’dan 3-2’ye maçı getirmiş, o tarihi geri dönüşü Eric Cantona bozmuştu. Bu kez Cantona manşeti çalamadı; Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Mauro İcardi attılar dün gece Avrupa gazetelerinin tüm manşetlerini.(Hürriyet)

"KARAKTER, İTİBAR VE LİYAKAT"

Bülent Timurlenk: 2-2 sonrasında kaçan penaltı ve daha zorunu atan İcardi. "Düşler Tiyatrosu"nu tribünlere, "Kâbuslar Evi"ne dönüştüren Okan Buruk ve öğrencileri formalarının ve armalarının tarihine layık bir galibiyet aldılar. Liyakat ve itibar. Herkese lazım hayatta… G.Saray'da olan…(Sabah)

Ümit Davala: "3-2'lik maç nasıl 30 sene sonra konuşuluyorsa bu maçta öyle 30 sene konuşulur. Müthiş bir senaryo oldu. Geri dönüşlerin takımı dedik Galatasaray'a... 2-1'den 68. dakikada Old Trafford'da çevirmek gerçekten çok çok zor."