Galatasaray'a galibiyeti getiren gol sonrası Icardi'yi KYK yurdunda anons etti
Mauro Icardi'nin Manchester United karşısında Galatasaray'a galibiyet getiren golü sonrası KYK yurdundaki bir öğrenci, yurtta Icardi anonsu verdi. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray'ın Manchester United karşısında deplasmanda elde ettiği galibiyet KYK Yurdu'nda Icardi anonsu kaydedildi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, iki kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2 kazandı. Böylece Galatasaray, deplasmanda İngiliz kulüplerine karşı ilk galibiyetini aldı.
ICARDI ANONSU YAPTI
Galibiyet sonrası KYK Erkek Yurdu'nda olduğu belirtilen öğrencilerinden Arjantinli millî futbolcu Mauro Icardi'nin anonsu duyuldu.
Bir erkek öğrenci bulunduğu odanın camından dışarı çıkarak ''Galatasarayımızın 3'ncü golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi'' dediği anlar sosyal medyada beğeni aldı.
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