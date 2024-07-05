Arjantin, Copa America'da yarı finale yükseldi
Copa America'da Arjantin, Ekvador'u seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Arjantin ile Ekvador, Copa America çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin seri penaltı atışları sonunda kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
EKVADOR SON DAKİKADA MAÇA TUTUNDU
Karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin, Alexis Mac Allister'in golüyle öne geçti. 90+1. dakikada ise Kevin Rodriguez, Ekvador'a beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele uzatmaya gitti.
ARJANTİN YARI FİNALDE
Uzatmalarda gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına taşınan mücadeleyi Arjantin 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Arjantin'de Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia da Ekvador adına penaltıdan yararlanamayan isimlerden biri oldu.
Spor Haberleri
- Youssef En-Nesyri kimdir?
- Hakan Çalhanoğlu'ndan Avusturya itirafı
- Galatasaray'dan Dominguez hamlesi
- Sakaryaspor, Jakub Szumski'yi kadrosuna kattı
- Guus Hiddink: 'Türkiye bize sorun çıkaramaz'
- A Milli Takım'a Samet Akaydin müjdesi
- Arjantin, Copa America'da yarı finale yükseldi
- Wimbledon'da Swiatek ve Djokovic, üçüncü tura yükseldi
- EURO 2024'te çeyrek final maçları başlıyor!
- Kaan Ayhan: 'Bizimle eşleşmek istemiyorlar'
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- UEFA'dan EURO 2024'te skandal hatalar!
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Dalından 115 ülkeye ihracat: 40 bin evin geçim kaynağı
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- ‘Baban hırsız mı FETÖ’cü mü?’
- TFF'den Merih Demiral açıklaması
- Liderlerden 'bozkurt' işareti açıklaması!
- 'Avrupa kendi poposunu örtsün önce'
- 'Esad ile temasımız oldu'