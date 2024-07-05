Arjantin, Copa America'da yarı finale yükseldi

Copa America'da Arjantin, Ekvador'u seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.07.2024 - 09:27
Arjantin, Copa America'da yarı finale yükseldi
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Arjantin ile Ekvador, Copa America çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Arjantin seri penaltı atışları sonunda kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

EKVADOR SON DAKİKADA MAÇA TUTUNDU

Karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin, Alexis Mac Allister'in golüyle öne geçti. 90+1. dakikada ise Kevin Rodriguez, Ekvador'a beraberliği getiren golü kaydetti ve mücadele uzatmaya gitti.

ARJANTİN YARI FİNALDE

Uzatmalarda gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına taşınan mücadeleyi Arjantin 4-2 kazanarak yarı finale yükseldi. Arjantin'de Lionel Messi, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Öte yandan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Enner Valencia da Ekvador adına penaltıdan yararlanamayan isimlerden biri oldu.


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