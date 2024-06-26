Copa America'da Arjantin, Şili'yi 88'de yıktı!
Copa America heyecanı oynanan iki maç ile devam etti. A Grubu'nda Peru, Kanada'yı; Arjantin ise Şili'yi 1-0 mağlup etti
Copa America'da heyecan Şili - Arjantin maçıyla devam etti. Arjantin rakibini 1-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.
Arjantin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Lautaro Martinez attı.
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