Copa America'da Arjantin, Şili'yi 88'de yıktı!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:11

Güncelleme: 26.06.2024 - 09:11

Copa America'da heyecan Şili - Arjantin maçıyla devam etti. Arjantin rakibini 1-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Lautaro Martinez attı.