Copa America'da Arjantin, Şili'yi 88'de yıktı!

Copa America heyecanı oynanan iki maç ile devam etti. A Grubu'nda Peru, Kanada'yı; Arjantin ise Şili'yi 1-0 mağlup etti

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 09:11
Copa America'da Arjantin, Şili'yi 88'de yıktı!
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Copa America'da heyecan Şili - Arjantin maçıyla devam etti. Arjantin rakibini 1-0 mağlup ederek grupta 2'de 2 yaptı.

Arjantin'e galibiyeti getiren golü 88. dakikada Lautaro Martinez attı.


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