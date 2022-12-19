Arjantin - Fransa finalinden sonra Mesut Özil'in yaptığı Karim Benzema paylaşımı geceye damga vurdu!

19 Aralık 2022 Pazartesi, 21:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir forması giyen Mesut Özil, Arjantin'in Fransa'yı mağlup ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından eski takım arkadaşı Karim Benzema üzerinden göndermede bulundu.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu, sakatlığını atlatmasına rağmen teknik direktör Didier Deschamps tarafından kadroda istenmediği için oynatılmayan Karim Benzema'ya atıfta bulunarak, "Benzema yoksa, parti de yok" paylaşımı yaptı.

No Benzy, No Party >????? — Mesut Özil (@M10) December 18, 2022

Teknik direktör Didier Deschamps ise Arjantin maçından önce düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen Karim Benzema sorusuna bir hayli sinirlenmişti. Fransız çalıştırıcı, "Buna cevap vermeyeceğim ve sonra sinirlendiğimi söyleyeceksiniz. Birçok sakatlanan oyuncum var. Karim de onlardan biri. Son olarak Lucas Hernandez sakatlandı. Takım işte orada. Finalde kim oynayacak bilmiyorum" demişti.