Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrol Spor, evinde ağırladığı Şanlıurfa Spor’u 2-0 mağlup olduğu maçta tribün olayları nedeniyle maç 61 dakikada tatil edildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 17:51
Batman Petrolspor ve Şanlıurfaspor maçı saha olayları nedeniyle tatil edildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ligin 19. haftasında Batman Petrolspor ile Şanlıurfaspor arasında oynanan maç, sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle tatil edildi.

Batman Petrolspor, Şanlıurfaspor'u sahasında konuk etti.

İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın 51. dakikasında Behlül Aydın'ın, 57. dakikada ise Mert Çapar'ın attığı golle Şanlıurfaspor 2-0 önce geçti.

Atılan gollerden sonra sahaya yabancı cisimler atılması nedeniyle hakem Sefa Yılmaz, karşılaşmanın 60. dakikasında oyunu durdurup soyunma odasına geçti.

Yılmaz, sahaya yabancı cisimlerin atılmasının devam etmesi nedeniyle karşılaşmayı tatil etti.


TFF 2. Lig Beyaz Grup Batman Petrolspor Şanlıurfaspor

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