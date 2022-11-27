Arjantin ilk galibiyetini Meksika karşısında aldı
2022 Dünya Kupası'na favori olarak gelen takımlardan Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yendi ve dev turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Tangocular'ın süper yıldızı Lionel Messi, 1'er gol ve asistle maça damgasını vurdu.
2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti.
Lusail Stadyumu'nda İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Messi ve 87'nci dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
Arjantin bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.
Arjantin, C Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Meksika'nın rakibi ise Suudi Arabistan olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
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