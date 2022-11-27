Arjantin ilk galibiyetini Meksika karşısında aldı

27 Kasım 2022 Pazar, 09:17

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin, Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Lusail Stadyumu'nda İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönettiği karşılaşmada Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 64'üncü dakikada Messi ve 87'nci dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

Arjantin bu sonuçla ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti ve grupta ikinci sıraya yükseldi. Meksika ise 1 puanla son sırada kaldı.

Arjantin, C Grubu'ndaki son maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Meksika'nın rakibi ise Suudi Arabistan olacak. Müsabakalar 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.