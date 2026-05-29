Cumhuriyet Gazetesi Logo
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lionel Messi tarihe geçti...

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lionel Messi tarihe geçti...

29.05.2026 01:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lionel Messi tarihe geçti...

Arjantin Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosunu duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.

Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele edecek.

MESSI ALTINCI KEZ DÜNYA KUPASI'NDA

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez

Savunma: Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.

Orta saha: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.

Hücum: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzales, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.

İlgili Konular: #Dünya Kupası #Arjantin #lionel messi

İlgili Haberler

Derbide kazanan Galatasaray MCT Technic! Seride durumu eşitledi...
Derbide kazanan Galatasaray MCT Technic! Seride durumu eşitledi... Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi çeyrek final serisi ikinci maçında kendi evinde ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 78-75 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi.
Aziz Yıldırım'ın listesindeki Barış Göktürk'ten transfer müjdesi: 'İki tane santrfor alıyoruz'
Aziz Yıldırım'ın listesindeki Barış Göktürk'ten transfer müjdesi: 'İki tane santrfor alıyoruz' Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde bulunan Barış Göktürk, Bodrum'da açıklamalarda bulundu.
Jose Mourinho, Vitor Pereira, İsmail Kartal... İrfan Can Kahveci'den teknik direktör itirafı!
Jose Mourinho, Vitor Pereira, İsmail Kartal... İrfan Can Kahveci'den teknik direktör itirafı! Sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, katıldığı YouTube kanalında görüşlerini aktardı.