Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lionel Messi tarihe geçti...

Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadro açıklandı.
Tangocular, J Grubu'nda Avusturya, Cezayir ve Ürdün ile mücadele edecek.
MESSI ALTINCI KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi, 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.
Arjantin'in Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Juan Musso, Geronimo Rulli, Emiliano Martinez
Savunma: Leonardo Balerdi, Nicolas Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina.
Orta saha: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentin Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez.
Hücum: Julian Alvarez, Lionel Messi, Nicolas Gonzales, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolas Paz, Jose Manuel Lopez, Lautaro Martinez.