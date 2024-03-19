Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!

Arjantinli yıldız Lionel Messi, kulübü Inter Miami ile çıktığı son karşılaşmada sakatlandığı için milli takım kadrosundan çıkarıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 09:28
Arjantin Milli Takımı'na Lionel Messi şoku!
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Arjantin Milli Takımı ve Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi hakkında bir sağlık açıklaması yayınlandı. 

Arjantin Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi, Inter Miami'deki son maçında sağ bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan hazırlık maçlarında kadroda yer alamayacak" ifadelerine yer verildi. 

Arjantinli yıldız, El Salvador ve Kosta Rika ile oynanacak maçlarda sahada yer alamayacak. 

Paris Saint-Germain'den ayrılmasının ardından Inter Miami'ye imzayı atan Messi, yeni takımında toplamda çıktığı 19 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.


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