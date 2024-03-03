Messi ve Suarez attı, Inter Miami farklı kazandı!

Amerikan 1. Futbol Ligi ekiplerinden (MLS) Inter Miami, Orlando City'yi 5-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı. Inter Miami'de Lionel Messi ve Luis Suarez iki golle oynarken takımın diğer golünü Robert Taylor kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 10:33
Messi ve Suarez attı, Inter Miami farklı kazandı!
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Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami sahasında Orlando City'yi ağırladı.

Devreyi 3-0 önde kapatan ev sahibi ekip, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter Miami'nin gollerini Luis Suarez (2), Lionel Messi (2) ve Robert Taylor kaydetti.

INTER MIAMI'DEN İÇ SAHADA İKİDE İKİ

Sezonun ilk maçında Inter miami, Real Salt Lake'i 2-0 mağlup etmişti.

Bir sonraki maçında deplasmanda Los Angeles Galaxy ile berabere kalan Inter Miami, bu galibiyetle iç sahada ikide iki yaparken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.

Inter Miami topladığı 7 puanla MLS Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alıyor.


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