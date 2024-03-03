Messi ve Suarez attı, Inter Miami farklı kazandı!
Amerikan 1. Futbol Ligi ekiplerinden (MLS) Inter Miami, Orlando City'yi 5-0 mağlup ederek sezonun ikinci galibiyetini aldı. Inter Miami'de Lionel Messi ve Luis Suarez iki golle oynarken takımın diğer golünü Robert Taylor kaydetti.
Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami sahasında Orlando City'yi ağırladı.
Devreyi 3-0 önde kapatan ev sahibi ekip, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Inter Miami'nin gollerini Luis Suarez (2), Lionel Messi (2) ve Robert Taylor kaydetti.
INTER MIAMI'DEN İÇ SAHADA İKİDE İKİ
Sezonun ilk maçında Inter miami, Real Salt Lake'i 2-0 mağlup etmişti.
Bir sonraki maçında deplasmanda Los Angeles Galaxy ile berabere kalan Inter Miami, bu galibiyetle iç sahada ikide iki yaparken yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti.
Inter Miami topladığı 7 puanla MLS Doğu Konferansı'nda ilk sırada yer alıyor.
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