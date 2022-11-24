Arjantin - Suudi Arabistan maçında sakatlanan Al Shahrani'nin durumu belli oldu! 'Benim için dua edin'
2022 Katar Dünya Kupası'nda Arjantin'i 2-1 mağlup eden Suudi Arabistan'ın savunma oyuncusu Al Shahrani, kaleci Mohammed Al Owais ile çarpışarak futbolseverleri korkutmuştu. Sakatlanan savunma oyuncusunun ameliyat olacağı açıklandı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşma Dünya Kupası tarihine geçti. Arjantin karşısında inanılmaz mücadele eden Suudi Arabistan'da savunma oyuncusu Al Shahrani ile kaleci Mohammed Al Owais'in çarpışması yürekleri ağza getirdi.
Al Shahraani'ni son durumu yapılan kontrollerin ardından netlik kazanırken Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Al Shahrani için özel talimat verdi.
SELMAN ÖZEL UÇAKLA ALMANYA'YA GÖNDERDİ
Suudi Arabistan takımının defans oyuncusu Yasir Al Shahrani'nin burnu, üç dişi, çenesi ve yüz kemiklerinde kırıkların olduğu tespit edildi. Hastanede tedavisi gerçekleştirilen futbolcunun pozisyonun ardından saha içinde iç kanama geçirdiği ortaya çıktı.
Suudi Arabistan krallığının özel uçak yollayarak ameliyat olması için oyuncuyu Almanya'ya gönderdi.
SHAHRANI'DEN AÇIKLAMA: BENİM İÇİN DUA EDİN
Shahrani açıklamasında "İyi olduğumu teyit ederek herkesi rahatlatmak istiyorum. Benim için dua edin. Zafer için Suudi halkını tebrik ederim, hepiniz bunu hak ettiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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