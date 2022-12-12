Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni'den Lionel Messi yanıtı
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Hırvatistan ile karşılaşacak Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni, zorlu mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Scaloni, Lionel Messi ile ilgili soruya ise, "Oynamaya devam edip etmeyeceğini, onun futbolunu izlerken keyif almaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz" dedi.
Arjantin Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan'ın salı günkü maçta işlerini zorlaştıracağını ancak kendilerinden ne beklendiğini bildiklerini söyledi.
Scaloni, Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın Hırvatistan'la oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi.
"ZOR BİR MAÇ BEKLİYORUZ"
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan'ın iyi bir takım olduğuna inandığını belirten 44 yaşındaki teknik direktör, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Rakibimiz takım oyununu iyi oynuyor. Belirli bir stilleri var ve bunu değiştireceklerini sanmıyorum. İşleri zorlaştıracaklardır. Bir önceki Dünya Kupası ile kıyaslama yapamayız ama gerçekten iyi bir takım olduklarını düşünüyorum" diye konuştu.
Tüm Arjantinli taraftarların umutlu olduğunu dile getiren Scaloni, "Halkımız için oynuyoruz. Arjantinli taraftarlara minnettarız. Buraya gelmenin ne kadar maliyetli olduğunu biliyoruz. Bizden ne beklendiğini biliyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz" dedi.
MESSI İÇİN AÇIKLAMA
Scaloni, kariyerinin son Dünya Kupası olması beklenen Lionel Messi ile ilgili soruya ise, "Oynamaya devam edip etmeyeceğini, onun futbolunu izlerken keyif almaya devam edip etmeyeceğimizi göreceğiz" yanıtını verdi.
Arjantinli teknik direktör, Hollanda maçı sonrasında yaşanan tartışmalar ve kendilerine yöneltilen eleştirilerle ilgili olarak da, "İki takım da oynaması gerektiği gibi oynandı. Bazı maçlarda tartışmalar yaşanabilir. Arjantin'in iyi bir kazanan olmadığı fikrine son vermemiz gerekiyor. Amerika Kupası'nı (Copa America) sportmence kazandık" değerlendirmesinde bulundu.
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