Arjantin'de Lionel Messi antrenmana çıkmadı!
Arjantin'de Lionel Messi'nin ağrıları nedeniyle takımın perşembe günü gerçekleştirdiği idmana katılmadığı belirtildi.
Dünya Kupası finalinde oynayacağı Fransa maçına hazırlanan Arjantin'de Lionel Messi yapılan antrenmanda yer almadı.
İspanyol basınında yer alan habere göre, sol arka adelesinde sıkıntı yaşayan 35 yaşındaki yıldız isim, takımın perşembe günü gerçekleştirdiği idmana çıkmadı.
Messi'nin durumunun endişe verici olmadığı ve final karşılaşması için hazır olacağı belirtildi.
Yıldız futbolcu, Hırvatistan ile oynanan yarı final karşılaşmasında da kısa süreli bir sakatlık yaşamıştı.
Arjantin, Dünya Kupası finalinde Fransa ile 18 Aralık Pazar günü TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek.
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