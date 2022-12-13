Arjantin'de Messi'nin başı dertte! FIFA soruşturma açıyor...

13 Aralık 2022 Salı, 10:27

Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda ile Arjantin arasında oynanan çeyrek final mücadelesinin yankıları sürüyor. Yarı final biletini Arjantin'in aldığı müsabaka esnasında ve sonrasında yaşananlar gündeme damga vurmuştu.

SORUŞTURMA AÇILIYOR

Mundo Deportivo'nun verdiği habere göre FIFA, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hollanda'yı penaltılar sonucu eleyen Arjantin'de maç sonu hakeme tepki gösteren Lionel Messi ve Emiliano Martinez hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Lionel Messi, maçın ardından hakem Mateu Lahoz için "Bu seviyede bir maça böyle bir hakem veremezsiniz. Eğer hakem hakkında yorum yaparsam ceza alırım" demişti. Kaleci Emiliano Martinez ise maçın ardından, "Lahoz, Dünya Kupası'nda gördüğüm en kötü hakemdi. Maç berabere bitsin diye 10 dakika uzatma verdi" ifadelerini kullanmıştı.



