Arjantin'den Lionel Scaloni kararı

Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda takımı zafere ulaştıran teknik direktör Lionel Scaloni ile yola devam kararı aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:45
Arjantin'den Lionel Scaloni kararı
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Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni ile sözleşme yeniledi.

Lionel Scaloni

Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik direktörle 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Scaloni, 2018 yılından bu yana Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıyor. Arjantin, Scaloni yönetiminde Copa America ve Dünya Kupası sevinci yaşadı.


Lionel Scaloni Arjantin 2022 FIFA Dünya Kupası

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