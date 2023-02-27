Arjantin'den Lionel Scaloni kararı
Arjantin Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda takımı zafere ulaştıran teknik direktör Lionel Scaloni ile yola devam kararı aldı.
Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni ile sözleşme yeniledi.
Lionel Scaloni
Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik direktörle 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.
DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI
Scaloni, 2018 yılından bu yana Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıyor. Arjantin, Scaloni yönetiminde Copa America ve Dünya Kupası sevinci yaşadı.
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