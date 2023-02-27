Arjantin'den Lionel Scaloni kararı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 21:45

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 21:45

Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Lionel Scaloni ile sözleşme yeniledi.

Lionel Scaloni



Federasyondan yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik direktörle 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Scaloni, 2018 yılından bu yana Arjantin Milli Takımı'nda görev yapıyor. Arjantin, Scaloni yönetiminde Copa America ve Dünya Kupası sevinci yaşadı.