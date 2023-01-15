FIFA, Arjantin ve Emiliano Martinez hakkında soruşturma başlattı
Arjantin kalecisi Emiliano Martinez'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yaptığı hareketler tepki çekmişti. FIFA'nın Martinez ve Arjantin hakkında soruşturma başlattığı öne sürüldü.
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Arjantin'de altın eldiven kazanan kaleci Emiliano Martinez, tören sırasında ve kutlamalar boyunca yaptığı bazı hareketler sebebiyle tepki çekmişti.
İngiltere'den Mirror'ın aktardığına göre, FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında oyuncularının ve personelinin Dünya Kupası finali sırasındaki eylemleriyle ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.
Emiliano Martinez
NE OLMUŞTU?
Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken, 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler gelmişti.
Arjantin'in tecrübeli file bekçisi, takım arkadaşlarının soyunma odasında dans ettiği sırada sessizlik istedi ve "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diye bağırdı. Arjantililer bu sözlerin ardından kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.
Emiliano Martinez son olarak, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutarak sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'O az kalmış aklınızı alırım sizin'
- 150 kişinin yeni partisi CHP oldu
- Eski polis müdürü Saçan'dan uyarı
- 'Sevincimize tahammül edemediler'
- Yeni seçim açıklaması kafaları karıştırdı
- Suriye'den Türkiye ile normalleşme açıklaması
- Tarladan eve poşetle doğal gaz taşıyorlar
- Meteoroloji açıkladı: Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- Bahçeli'den Kızılcahamam'da 'seçim tarihi' çıkışı
- Kılıçdaroğlu: Yapamazsınız! İzin vermem!'