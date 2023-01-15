FIFA, Arjantin ve Emiliano Martinez hakkında soruşturma başlattı

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 12:14

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 12:14

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Arjantin'de altın eldiven kazanan kaleci Emiliano Martinez, tören sırasında ve kutlamalar boyunca yaptığı bazı hareketler sebebiyle tepki çekmişti.

İngiltere'den Mirror'ın aktardığına göre, FIFA, Arjantin Futbol Federasyonu hakkında oyuncularının ve personelinin Dünya Kupası finali sırasındaki eylemleriyle ilgili soruşturma başlattığını doğruladı.

Emiliano Martinez

NE OLMUŞTU?

Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in tecrübeli file bekçisi Emiliano Martinez, müsabaka sonrası 'Altın Eldiven' ödülünün sahibi oldu. Ödülünü alan Martinez'in milyonların önünde yaptığı hareket sosyal medyada gündem olurken, 30 yaşındaki kaleciye sert eleştiriler gelmişti.

Arjantin'in tecrübeli file bekçisi, takım arkadaşlarının soyunma odasında dans ettiği sırada sessizlik istedi ve "Mbappe için 1 dakikalık saygı duruşu" diye bağırdı. Arjantililer bu sözlerin ardından kutlamalarına kaldığı yerden devam etti.

Emiliano Martinez son olarak, ülkesinde kupayla tur attıkları sırada Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin fotoğrafının yer aldığı bir oyuncak bebeği elinde tutarak sosyal medyada büyük eleştirilere maruz kaldı.