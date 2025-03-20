Arjantin'e bir kötü haber daha!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:55

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:55

Arjantin'e Lionel Messi'nin ardından bir kötü haber daha geldi.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ve Brezilya ile karşılaşacak Arjantin'de Lautaro Martinez, sakatlığı nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.

Arjantin'de daha önce de Lionel Messi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı.