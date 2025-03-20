Arjantin'e bir kötü haber daha!
Arjantin Milli Takımı'nda Lautaro Martinez, sakatlığı nedeniyle Uruguay ve Brezilya maçlarında forma giyemeyecek.
Arjantin'e Lionel Messi'nin ardından bir kötü haber daha geldi.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ve Brezilya ile karşılaşacak Arjantin'de Lautaro Martinez, sakatlığı nedeniyle bu maçlarda forma giyemeyecek.
Arjantin'de daha önce de Lionel Messi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılmıştı.
Etiketler: #lautaro martinez #Arjantin #sakatlık
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