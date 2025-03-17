Uruguay ve Brezilya maçları öncesi... Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!

Amerikan Ulusal Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle Arjantin Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı.

Uruguay ve Brezilya maçları öncesi... Arjantin'den flaş Lionel Messi kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:52

Yıldız futbolcu Lionel Messi, kas sakatlığı nedeniyle Güney Amerika elemelerinde Uruguay ve Brezilya ile oynanacak kritik maçlarda forma giyemeyecek.

Messi'nin sakatlığı, Inter Miami'nin Atlanta United ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı bir kas problemi sonrası ortaya çıktı. Yapılan kontrollerin ardından Arjantinli yıldızın riske edilmeyeceği ve milli takım maçlarını kaçıracağı kaydedildi.

URUGUAY VE BREZİLYA MAÇLARINDA YOK

Arjantin, 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde önemli iki karşılaşmaya çıkarken, Messi'nin yokluğu teknik direktör Lionel Scaloni'nin kadro planlamasını zorlaştırabilir. Tangocular, Uruguay deplasmanının ardından Brezilya'yı ağırlayacak.

12 MAÇTA 8 GALİBİYET

Arjantin, Dünya Kupası Elemeleri'nde çıktığı 12 maçta 8 galibiyet 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı, Tangocular grupta 25 puanla liderliğini sürdürüyor.

Arjantin'in aday kadrosu şu şekilde:


Etiketler: #lionel messi #Arjantin #milli takım

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