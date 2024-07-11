Arjantin'in rakibi belli oldu: Davinson Sanchez'li Kolombiya Copa America finalinde!
Copa America'da Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de forma giydiği Kolombiya, 10 kişi kaldığı mücadelede Uruguay'ı 1-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu.
Copa America yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Kolombiya 1-0 kazandı. Nestor Lorenzo'nun öğrencileri Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve finale yükseldi.
Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.
Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.
Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek.
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