Arjantin'in rakibi belli oldu: Davinson Sanchez'li Kolombiya Copa America finalinde!

Copa America'da Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de forma giydiği Kolombiya, 10 kişi kaldığı mücadelede Uruguay'ı 1-0 yenerek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 09:29
Arjantin'in rakibi belli oldu: Davinson Sanchez'li Kolombiya Copa America finalinde!
Abone Ol google-news

Copa America yarı final mücadelesinde Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı Kolombiya 1-0 kazandı. Nestor Lorenzo'nun öğrencileri Lerma'nın 39. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı ve finale yükseldi.

Galatasaraylı Davinson Sanchez'in de formasını giydiği Kolombiya, maçın ikinci yarısında 10 kişi mücadele etmesine rağmen skoru korumayı başardı.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.

Uruguay ise üçüncülük maçında finalden bir gün önce Kanada ile karşı karşıya gelecek.


Copa America haberleri Kolombiya haberleri uruguay haberleri Davinson Sanchez haberleri

İlgili Haberler

Copa America'da şoke eden olay: Hastaneye kaldırıldı!

Copa America'da şoke eden olay: Hastaneye kaldırıldı!
Copa America'da Brezilya'ya şok: İşte yarı final eşleşmeleri!

Copa America'da Brezilya'ya şok: İşte yarı final eşleşmeleri!
Messi tarihe geçti: Copa America'da ilk finalist Arjantin!

Messi tarihe geçti: Copa America'da ilk finalist Arjantin!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler