Copa America'da şoke eden olay: Hastaneye kaldırıldı!
Copa America'da oynanan Peru - Kanada karşılaşmasında yardımcı hakem Humberto Panjoj saha kenarında kendisini yere bıraktı.
Copa America 2024 A Grubu ikinci haftasında Peru ile Kanada karşı karşıya geldi.
Children's Mercy Park'ta oynanan mücadeleyi Kanada 1-0 kazandı.
Kanada'ya galibiyeti getiren golü, 74. dakikada Jonathan David kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kanada, gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana ulaştı. İlk maçta Şili ile berabere kalan Peru ise 1 puanda kaldı.
YARDIMCI HAKEM HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan müsabaka esnasında yürekleri ağızlara getiren bir olay yaşandı. 33 derece sıcaklıkta oynanan müsabakanın 45+3'üncü dakikasında maçın yardımcı hakemi Humberto Panjoj saha kenarında kendisini yere bıraktı. Humberto Panjoj'un yanına ilk koşan isim Kanada kalecisi Maxime Crepeau oldu.
Maçın hakemi yaşananları gördükten sonra hemen oyunu durdu. Humberto Panjoj'un yanına iki takımın sağlık heyetleri ilk gidenler arasında yer aldı. Humberto Panjoj'a yapılan müdahale sonrası sahaya sedye davet edildi. Humberto Panjoj sedyeyle ambulansa alındı. Humberto Panjoj'un yer aldığı ambulans doğrudan hastaneye doğru yola çıktı. Maçın hakemi yaklaşık 5 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı yeniden başlattı. Bu sırada tribünlerde şaşkın bakışlar dikkat çekti.
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