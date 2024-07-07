Copa America'da Brezilya'ya şok: İşte yarı final eşleşmeleri!

Copa America çeyrek final maçında Uruguay, normal süresi 0-0 berabere biten mücadelede Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 10:02
Copa America'da Brezilya'ya şok: İşte yarı final eşleşmeleri!
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Copa America çeyrek final maçında Uruguay ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Allegiant Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Uruguay, ikinci yarıda Nahitan Nandez'in Rodrygo'ya yaptığı sert müdahale sonucunda VAR incelemesinin ardından oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldı. Ancak Brezilya bu fırsatı değerlendiremedi ve maç uzatmalara gitti.

Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmadığı maçta Uruguay, Brezilya'yı penaltılarda 4-2 yenerek Copa America yarı finalinde Kolombiya'nın rakibi oldu.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Copa Amerika yarı final mücadeleleri 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde: 

10 Temmuz Çarşamba: Arjantin - Kanada TSİ 03.00

11 Temmuz Perşembe: Uruguay - Kolombiya TSİ 03.00


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