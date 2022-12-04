Arjantinli futbolcu Emiliano Martinez: 'Bu takımın yüzde 99'u Messi'
Arjantin Milli Futbol Takımı'nda Emiliano Martinez, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştıkları Avustralya mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Martinez, "Lionel Messi takımın yüzde 99.9'unu oluşturuyor. Bizler, bir şeyler yolunda gitmediğinde ona yardım etmeye çalışan o yüzde 0,1'lik kısımız" dedi.
Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, Avustralya'yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Messi'nin takım için çok önemli olduğunu söyleyen Martinez, "Lionel Messi takımın yüzde 99.9'unu oluşturuyor. Bizler, bir şeyler yolunda gitmediğinde ona yardım etmeye çalışan o yüzde 0,1'lik kısımız" dedi.
Martinez ayrıca, "Adım adım ilerliyoruz. Dünyanın en iyi oyuncularına sahibiz ve sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı.
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