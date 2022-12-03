Dünya Kupası'nda Brezilya'ya iki kötü haber birden!
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Takımda Gabriel Jesus ve Alex Telles sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kapattı.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda grup lideri olarak son 16 turuna yükselen Brezilya'nın sakatlıklarla başı derde girdi.
Brezilya'da forvet Gabriel Jesus ve sol bek Alex Telles, sakatlıkları nedeniyle Dünya Kupası'nı kapattı. Kadrodaki diğer sol bek Alex Sandro da sakatlığı nedeniyle henüz topla antrenmanlar yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması beklenmiyor.
'Sambacılar'ın en önemli yıldızı Neymar da ilk maçta sakatlandıktan sonra başka bir maçta forma giyememişti. Neymar da henüz topla antrenman yapamadı ve Güney Kore karşısında oynaması çok düşük bir ihtimal olarak gösteriliyor.
Brezilya'nın sakat oyuncularından Danilo'nun ise durumunun iyiye gittiği ve maçta oynama ihtimalinin arttığı kaydedildi.
Brezilya, 5 Aralık Pazartesi akşamı Güney Kore ile çeyrek final bileti için karşılaşacak.
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