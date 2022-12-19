Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı

Arjantin ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan yıldız futbolcu Lionel Messi, kariyerindeki tek eksik olan kupayı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 10:31
Arjantinli futbolcu Lionel Messi kariyerindeki eksik parçayı tamamladı
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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin zafere ulaşırken Lionel Messi de kariyerinin tek ve en büyük eksiğini gidermiş oldu.

Daha önce 2014 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan Messi, 8 yıl sonra bir kez daha final gördü ve bu kez kupayı kazanmayı başardı.

Messi böylece Copa America zaferinin ardından Arjantin formasıyla Dünya Kupası sevinci de yaşadı.

Lionel Messi'nin kariyerinde kazandığı kupalar:

1 - Dünya Kupası

1 - Copa America

1 - Finalissima

4 - Şampiyonlar Ligi

3 - UEFA Süper Kupa

3 - Kulüpler Dünya Kupası

10 - La Liga

1 - Ligue 1

7 - Kral Kupası

8 - İspanya Süper Kupa

1 - Fransa Süper Kupa

1 - 2008 Olimpiyat Şampiyonu


2022 Dünya Kupası Arjantin lionel messi

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