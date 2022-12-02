Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde

Süper Lig ekibi Galatasaray'da golcü futbolcu Mauro Icardi'nin sakatlığına ilişkin gelişme yaşandı. İddiaya göre Arjantinli yıldızın sakatlığı ciddi değil.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2022 Cuma, 11:36
Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den Galatasaray'a müjde
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Çalışmalarına devam eden Galatasaray'a geçtiğimiz günlerde idmanda sakatlanan Mauro Icardi'den müjde geldi.

İDMANDA SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin daha önce idmanı yarıda bıraktığı açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ arka üst adale grubunda ağrı hisseden ve idmanı yarım bırakan Mauro Icardi'nin durumu yarın yapılacak MR tetkikleri sonucunda netlik kazanacak" ifadeleri kullanılmıştı.

Florya'da önceki akşam yapılan idmanda topuğundan bir sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin MR'ı çekildi.

Fanatik'in haberine göre, Arjantinli golcünün durumu Sergio Oliveira'nın sakatlığı kadar ciddi değil.

Ancak lige verilen aradan önce müthiş bir form yakalayan tecrübeli futbolcunun bir süre idmanda yer alamayacak olmasının teknik ekipte endişe yarattığı belirtildi.


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